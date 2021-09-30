"Кузня на Рибальському" спустила на воду восьмий бойовий катер

"Підприємство продовжує випускати кораблі для Військово-Морських сил України попри тиск силовиків, спроби збанкрутувати завод та переслідування його керівника", - зауважили учасники заходу.

Начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук подякував колективу "Кузні" і наголосив, що українська армія потребує нових бойових суден.

"Від імені командування Військово-Морських сил щиро вітаю колектив заводу та нас, Міністерство оборони і Військово-морські сили із поповненням, з новим катером. Дякуємо всім за спільну роботу і дуже хочемо, щоб це був не крайній корабель, щоб ми ще мали далі кораблі від "Кузні на Рибальському", - сказав він.

Також зі спуском нового катера всіх присутніх привітав народний депутат Михайло Забродський.

"Це - гідна відповідь всім тих, хто сумнівався, хто намагається постановою слідчих припинити будівництво бойових одиниць для наших Військово-Морських сил. Це доводить, що колектив навіть в таких складних умовах працював, працює і буде продовжувати працювати", - наголосив він.