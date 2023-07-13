Кузин назвал худший вариант развития событий на Запорожской АЭС

По его словам, трудно делать однозначные прогнозы по поводу последствий возможного российского теракта на ЗАЭС. Так, на станции определенная часть энергоблоков приостановлена и не эксплуатируется.

"Действительно, когда атомная станция не эксплуатируется, там нет радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время потенциальной аварии. Но надо рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации, поскольку мы говорим о терроризме. И самым плохим вариантом развития событий является выведение энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда действительно может произойти выброс радиоактивного йода", - сказал он.

При этом, несмотря на то, какие именно будут изотопы в пределах предполагаемого выброса, Кузин отметил, что они будут приводить к суммарному облучению определенной численности населения, которое будет находиться в зоне поражения.

По его словам, среднестатистическая зона поражения варьируется от 30 до 50 км вокруг атомных электростанций. Такое расстояние зависит от мощности атомных станций.

Что касается Запорожской АЭС, то речь идет о 50-километровой зоне, ведь это одна из самых мощных атомных станций.

"Поэтому мы рассчитываем, что уровень загрязнения на этой территории может быть таким, что, скорее всего, будет необходима эвакуация, если сам этот выброс и авария будут максимально возможного уровня", - сказал он.

Однако главный санитарный врач подчеркнул, что более подробные прогнозы можно делать только тогда, когда будет подробная информация об уже случившейся фактической чрезвычайной ситуации.

Угроза теракта в ЗАЭС

В конце июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах оккупантов устроить теракт на станции с выбросом радиации.

На прошлой неделе Генштаб ВСУ проинформировал, что захватчики могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. Они могут планировать провокации, чтобы обвинить украинских защитников в обстреле.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что его специалисты получили доступ к новым объектам на ЗАЭС, но они еще не могут осмотреть всю территорию станции.

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