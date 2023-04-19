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Кувейт выделил помощь для энергетического сектора Украины

Фото: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (facebook/OlegNikolenko)
Автор: Максим Шушко

Правительство Кувейта выделило 1 млн долларов на закупку мощных электрогенераторов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Украины Олега Николенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил визит в Кувейт, в ходе которого дипломаты обсудили помощь для Украины. Также арабская страна рассматривает возможности приобщиться к послевоенному восстановлению Украины.

Во время визита главы МИД в Кувейт в день 30-летия установления дипломатических отношений был достигнут ряд других конкретных договоренностей, которые создадут новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.

В министерстве отметили, что планируется активизация отношений с другими арабскими странами Залива.

Ранее мы писали, Дмитрий Кулеба призвал Кувейт присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

Напомним, вместо российского топлива Кувейт будет поставлять в Европу в 5 раз больше дизеля.

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