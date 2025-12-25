Кутья в блиндаже и колядки под обстрелами: как празднуют Рождество украинские защитники

Колядки в блиндажах и кутья на огне

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ опубликовали видео, на котором поют колядку прямо в блиндаже и поздравляют друг друга с праздником.

Военные 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша показали, как готовят кутью в полевых условиях - на открытом огне. Защитники также поделились рецептом традиционного рождественского блюда, которым угощали побратимов.

В 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского рассказали, как военные повара готовили ужин на Сочельник и праздничный обед на Рождество. Видео показывает процесс приготовления блюд и меню, которым в этом году кормят защитников.

Праздничный стол и поддержка капелланов

В 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригаде обнародовали видео, на котором военные собираются вместе за праздничным столом и поют колядки, несмотря на боевые условия.

В 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригаде ДШВ ВС Украины сообщили, что в Сочельник военные имели возможность приобщиться к традициям. Капеллан бригады отец Олег передал защитникам рождественскую кутью, вкусности и Вифлеемский огонь - как символ веры, надежды и света, побеждающего тьму.

В 15-м мобильном пограничном отряде "Стальной рубеж" отметили, что праздничный ужин на позициях выглядит иначе, чем дома.

"Праздничный ужин здесь без скатертей и сервизов - зато с тишиной между взрывами и ощущением плеча рядом. В блиндаже он выглядит именно так: простые блюда, простые слова и момент, когда те, кто героически уничтожает темноту, на несколько минут становятся просто людьми", - отмечают защитники.

Поздравления от ВСУ и Генштаба

В Сухопутных войсках ВС Украины напомнили о важности праздников для украинцев и отметили, что для военных в такие дни особенно важна поддержка тех, кто находится в тылу.

В Генеральном штабе ВСУ также поздравили защитников с Рождеством. Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский отметил, что полномасштабная война объединила людей разного возраста, профессий и регионов в одну большую семью, которая стоит единым фронтом ради того, чтобы Украина могла жить и праздновать.

В рождественские дни военные на фронте чтят память погибших побратимов, собираются вместе, поют колядки и поддерживают друг друга. Даже в самых сложных условиях они доказывают: украинские традиции живы, а праздники продолжают объединять страну.