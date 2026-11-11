Кушнер высказался о возможной встрече Зеленского и Путина

"Было бы хорошо, если бы они встретились в любое время. Россияне говорят, что они хотели бы увидеть больше прогресса, прежде чем это произойдет", - сказал Кушнер.

В то же время сперпредставитель президента США отметил, что между Зеленским и Путиным "нет большого доверия".

"Итак, если мы найдем путь, как это организовать... Но эти сделки отнимают время, это сложные сделки. Мы ви м сейчас все разнообразные компоненты сделки и нам нужно выяснить, как мы их скомпоновать и создать правильную структуру и время, как это сделать (мирное соглашение, - ред.). Но только лидеры могут сделать финальные решения", - добавил он.