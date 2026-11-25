В интервью зять президента США высоко оценил российскую переговорную группу, а самого Путина назвал "гроссмейстером политики".

" Перед началом встреч президент Путин демонстрирует отличную организованность. Можно одобрять его действия или нет, но он, безусловно, является гроссмейстером политики. Он - историческая фигура. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен. Он очень вдумчив. Во время наших разговоров он делает много заметок, а затем передает информацию очень конкретно " , - расхвалил Кушнер диктатора.

По его словам, глава Кремля якобы "глубоко понимает поднятые вопросы", а также имеет "очень четкие взгляды на них".

Спецпредставитель США также считает, что российский диктатор стремится не только к миру, но и хочет попытаться "изменить отношения с Америкой и выяснить, существует ли возможность для нового начала".

Кроме Путина, Кушнер расхвалил помощника диктатора Юрия Ушакова, назвав его "фантастическим", а также его спецпредставителя Кирилла Дмитриева, которого назвал своим "невероятным другом".