Курц заявив про завершення переговорів щодо закупівлі російської вакцини "Супутник V"

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що переговори про закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" "де-факто підійшли до кінця". Йдеться про один мільйон доз вакцини.

Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

Він підкреслив, що йдеться про 1 млн доз вакцини, які стануть "додатковим турбо" для австрійської кампанії вакцинації.

"Закупівля для нас можлива", - сказав Курц у суботу.

Нагадаємо, 30 березня Курц заявив, що Австрія може закупити мільйон доз російської вакцини від коронавірусу. Він зазначав, що поставки препарату "Супутник V" почнуться у квітні.

Закупівлю канцлер погоджував у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Курц заявив, що коли справа стосується вакцини, не може бути жодних геополітичних шор.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що переговори по поставкам російської вакцини "Супутник V" почнуться після схвалення препарату Європейським агентством із лікарських засобів (ЕМА).

Так, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцину "Супутник V" не зареєструють в Україні ні при яких умовах.