Курц заявил о завершении переговоров по закупке российской вакцины "Спутник V"

Канцлер Австрии Курц заявил, что переговоры о закупках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" "де-факто подошли к концу". Речь идет об одном миллионе доз вакцины.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung .

Он подчеркнул, что речь идет о 1 млн доз вакцины, которые станут "дополнительным турбо" для австрийской кампании вакцинации.

"Закупка для нас возможна", - сказал Курц в субботу.

Напомним, 30 марта Курц заявил, что Австрия может закупить миллион доз российской вакцины от коронавируса. Он отмечал, что поставки препарата "Спутник V" начнутся в апреле.

Закупку канцлер согласовывал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Курц заявил, что когда дело касается вакцины, не может быть никаких геополитических шор.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник V" начнутся после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Так, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцину "Спутник V" не зарегистрируют в Украине ни при каких условиях.