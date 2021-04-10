ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курц заявил о завершении переговоров по закупке российской вакцины "Спутник V"

Новина українською → Австрия, Суббота 10 апреля 2021 22:56
Курц заявил о завершении переговоров по закупке российской вакцины "Спутник V" Фото: Себастьян Курц (flickr.com/mfarussia)
Автор: Юлия Струк

Канцлер Австрии Курц заявил, что переговоры о закупках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" "де-факто подошли к концу". Речь идет об одном миллионе доз вакцины.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

"Закупка для нас возможна", - сказал Курц в субботу.

Он подчеркнул, что речь идет о 1 млн доз вакцины, которые станут "дополнительным турбо" для австрийской кампании вакцинации.

Напомним, 30 марта Курц заявил, что Австрия может закупить миллион доз российской вакцины от коронавируса. Он отмечал, что поставки препарата "Спутник V" начнутся в апреле.

Закупку канцлер согласовывал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Курц заявил, что когда дело касается вакцины, не может быть никаких геополитических шор.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник V" начнутся после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Так, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцину "Спутник V" не зарегистрируют в Украине ни при каких условиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация Австрия Вакцина Коронавирус
NEWS
Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган
Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине