Куртки или футболки? Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, в Украине похолодает. Температура днем будет не выше 24°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно с прояснениями. Днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах кратковременные дожди, на юге и юго-востоке с грозой.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура днем 11-16°, на юге и востоке страны 19-24°; в Карпатах днем 6-11° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем 11-16°; в Киеве днем 12-14°.



Погода в Украине 26 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение синоптиков

При этом синоптики указали на два важных момента. А именно:

26 апреля в центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, большинстве районов южных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности;

26 апреля днем в южной и юго-восточной частях грозы.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности и грозах в Украине 26 апреля (facebook.com/UkrHMC)