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Куртєв: збільшення виробництва на "чистій" енергії сприятиме митним пільгам

Новини » Економіка     01.07.2020 - 17:04
Куртєв: збільшення виробництва на "чистій" енергії сприятиме митним пільгам
Фото: генеральний директор ГК "Метрополія" Віктор Куртєв (з відкритих джерел)

Більшість країн Євросоюзу прийняли законодавство щодо врахування карбонового сліду при виготовленні товарів

Організація оптимальної енергетичної моделі - одна зі стратегічних задач, що формується відповідно до світових трансформацій і пріоритетів. Сьогодні більшість країн Євросоюзу прийняли законодавство щодо врахування карбонового сліду при виготовленні товарів, що обумовлюватиме розмір мита, яким він обкладатиметься.

Про це зауважив експерт в галузі енергетики, генеральний директор ГК "Метрополія" Віктор Куртєв.

За його словами, такими механізмами формується реальна ідеологія - "зелений" продукт коштуватиме дешевше і це вже впливає на економіку країни.

"Світові еліти послідовно працюють і вдосконалюють цю модель. Ми повинні її прийняти і стати повноцінним гравцем - бути відкритими для світу, концептуально трансформувати нашу економіку, сприймати складнощі як нові щаблі зростання - і тоді ми зможемо самі задавати тренди. У нас у порівнянні з європейськими країнами є дві переваги - нема чого втрачати і всі інфраструктури застарілі. Змінювати все потрібно докорінно, інакше ми будемо вічно експортувати "деревину і гриби" - і рівень життя буде відповідний", - констатував Віктор Куртєв.

Нагадаємо, раніше інвестори у відновлювану енергетику, які володіють електростанціями сумарною потужністю близько 3 ГВт, звернулися з відкритим листом до органів влади з проханням продовжити дію "зелених" тарифів на 2 роки при зниженні їх абсолютної величини на 15%.

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Автор: РБК-Україна

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