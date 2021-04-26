RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курсові та інфляційні очікування можуть погіршитися: у НБУ назвали два фактори

Автор: Олександр Білоус

Ризики ескалації військового конфлікту та подальшого відтермінування перегляду програми Stand-by з Міжнародним валютним фондом можуть призвести до погіршення курсових та інфляційних очікувань. НБУ вирішив діяти рішуче, щоб знизити інфляційні очікування.

Про це йдеться в повідомленні про Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку щодо рівня облікової ставки 14 квітня.

"Члени КМП одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 7,5%, яке є необхідним для поступового сповільнення інфляції та повернення її до цілі 5% у першому півріччі 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Учасники дискусії погодилися, що вища, ніж очікувалося, прогнозна траєкторія інфляції, завищені інфляційні очікування, а також посилення інфляційних ризиків вимагають рішучішої реакції НБУ.

"Підвищення облікової ставки понад січневий прогноз стане чітким сигналом ринку про намір Національного банку повернути інфляцію до цілі 5%", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз по інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні НБУ знову підвищив облікову ставку через сплеск інфляції. Центробанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 6,5% до 7,5% з 16 квітня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк Україниінфляціяставка