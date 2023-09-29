В Курске взрывы: россияне заявили об атаке на электроподстанцию

Российский чиновник утверждает, что вблизи Курска работала ПВО. По его словам, в Курском районе беспилотник сбросил две взрывчатки на подстанцию.

"Один из трансформаторов вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - говорится в сообщении.

Россияне традиционно обвинили в атаке украинских военных.

Атака на аэродром в Курске

Ранее источники в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что беспилотник атаковал аэродром "Халино" в российском Курске. Там базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный, на вооружении которого находятся самолеты россиян Су-30СМ.

Также, как сообщило ГУР в комментарии РБК-Украина, украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Курске на прошлой неделе.