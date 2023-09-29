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В Курске взрывы: россияне заявили об атаке на электроподстанцию

Фото: в Курске взрывы, россияне заявили об атаке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощные взрывы прогремели в российском Курске ночью 29 сентября. Россияне заявили об атаке дронов и работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

Российский чиновник утверждает, что вблизи Курска работала ПВО. По его словам, в Курском районе беспилотник сбросил две взрывчатки на подстанцию.

"Один из трансформаторов вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - говорится в сообщении.

Россияне традиционно обвинили в атаке украинских военных.

 

Атака на аэродром в Курске

Ранее источники в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что беспилотник атаковал аэродром "Халино" в российском Курске. Там базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный, на вооружении которого находятся самолеты россиян Су-30СМ.

Также, как сообщило ГУР в комментарии РБК-Украина, украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Курске на прошлой неделе.

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Курская областьРоссийская Федерациявибухиатака дронов