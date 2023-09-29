В Курске взрывы: россияне заявили об атаке на электроподстанцию

Мощные взрывы прогремели в российском Курске ночью 29 сентября. Россияне заявили об атаке дронов и работе противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.
Российский чиновник утверждает, что вблизи Курска работала ПВО. По его словам, в Курском районе беспилотник сбросил две взрывчатки на подстанцию.
"Один из трансформаторов вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - говорится в сообщении.
Россияне традиционно обвинили в атаке украинских военных.
Атака на аэродром в Курске
Ранее источники в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что беспилотник атаковал аэродром "Халино" в российском Курске. Там базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный, на вооружении которого находятся самолеты россиян Су-30СМ.
Также, как сообщило ГУР в комментарии РБК-Украина, украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Курске на прошлой неделе.
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