Курский прорыв. Почему оживился Лукашенко и готовит ли РФ удар по Украине из мести

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Неделя операции в Курской области: что происходит

На прошлой неделе все внимание было приковано к Курской области, где по всей видимости украинские войска прорвали рубежи противника и пытаются продвинуться как можно дальше.

Операция не похожа на предыдущие ограниченные рейды в Белгородскую и Брянские области. В том числе потому, что прорыв, по многочисленным сведениям, совершен подразделениями нескольких регулярных частей Вооруженных сил Украины.

В наступлении задействованы авиация, ствольная артиллерия и ракетные системы HIMARS. Последние, вероятно, были использованы для разгрома российской колонны под Рыльском. В результате чего враг мог потерять до одного батальона.

Поначалу россияне смогли выставить лишь разрозненные силы из числа пограничников, армейских отрядов прикрытия границы и мотострелков. Затем сообщалось о переброске подкреплений с других направлений. Но несмотря на победные реляции минобороны России, сообщения о продвижении украинских сил поступают до сих пор. А к концу недели, по некоторым данным, они начали закрепляться, окапываться и обустраивать опорные пункты.

Института изучения войны (ISW) отмечает продвижение на запад и северо-запад Курской области. И анализируя геолоцированные кадры, приходит к выводу, что наступающие контролируют западную часть Суджи, ведут бои в направлении Льгова, Коренев и Рылська, а также могли взять под контроль еще ряд населенных пунктов.

Согласно подсчетам российского издания "Агентство", территория боевых действий увеличилась до 720 кв. километров. Самая отдаленная точка - село Общий Колодезь Кореневского района в 28 км от границы.

Фото: предположительная территория боевых действий в Курской области (t.me/ agentstvonews)

С украинской стороны операция проходит в режиме почти тотальной информационной тишины. До сих пор о наступлении не говорят на официальном уровне. Все новости опираются на данные российских и украинских Telegram-пабликов, видео в сети, заявления российского минобороны и публикации западных СМИ.

Хотя на днях президент Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский постоянно докладывает "о наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора".

"Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно - давление на агрессора", - подчеркнул он без упоминания событий в Курской области.

Зачем Лукашенко объявил о стягивании войск к Украине

Из-за прорыва в Курской области заметно оживились в Беларуси. В субботу Александр Лукашенко объявил о переброске войск к украинской границе. В качестве предлога - неожиданные результаты прорыва и якобы перехват украинских ударных дронов над белорусской территорией.

"Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров - 30-35. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации", - отметил он и пригрозил, что "без ответа провокации не останутся".

По словам министра обороны Виктора Хренина, в приграничные Гомельскую и Мозырскую области переброшены системы залпового огня "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер". Также его ведомство опубликовало фото и видео погрузки танков на железнодорожный транспорт. Тем не менее непосредственно к границе техника, похоже, не доехала.

Скорее всего потому, что Лукашенко снова "пропетлял" и как минимум дважды соврал в своих заявлениях, считает военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Во-первых, когда заявил об украинских дронах и работе боевой авиации. По данным мониторингового канала "Беларускі Гаюн", никаких беспилотников не было, как и вылетов Су-30 или вертолетов Ми-24. Во-вторых, когда заявил об усилении войск на границе, что не подтверждается украинской стороной.

"Лукашенко - политик опытный и разбирается в рисках, с которыми может столкнуться Беларусь и он лично в случае агрессии против Украины. Думаю, он четко понимает, что у нас есть конкретный враг и это Россия. Заявления Лукашенко лишь создают видимость, что он якобы причастен к процессам. Это пустые заявления, которые ничего общего с реалиями не имеют", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Конечно, тысяча километров границы с Беларусью - это тоже часть линии боевого столкновения. Сейчас она неактивна, но Силы обороны готовы и принимают меры инженерной фортификации в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.

"Следовательно, историю нужно рассматривать как информационный вброс. Направленный на то, чтобы показать Владимиру Путину, что его белорусский коллега тоже якобы причастен к военным процессам. Однако его заявления вряд ли трансформируются в практические шаги с привлечением армии Беларуси к противостоянию с ВСУ", - подчеркнул Селезнев.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко допускает, что Лукашенко мог перебросить некоторое количество техники.

"Чтобы показать, что он обеспокоен событиями (в Курской области, - ред.) и солидарен с Россией. Но не думаю, что это нужно воспринимать как серьезную угрозу. Потому что все действия Лукашенко носят исключительно демонстративный характер. Не больше", - отметил он.

Есть ли угроза контрпрорыва с территории Беларуси

По мнению главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, переброской "полонезов", "искандеров" и танков Лукашенко пытается помочь Путину. Например, с отвлечением внимания украинского командования на северное направление.

На сегодня перемещение белорусской техники к границе Украины не фиксируется. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко предположил: ситуация нагнетается, чтобы "подыграть" России. А фото и видео о переброске публикуются в рамках информационной кампании.

"Возможно, какие-то части будут находиться на направлении границы с Украиной, но на данный момент рядом с нашей границей дополнительные силы не фиксируются", - добавил Демченко.

О том, что Лукашенко снова прибегает к демонстративным шагам, свидетельствует видео белорусского минобороны. "Если посмотреть на видео, танки не имеют защиты от FPV-дронов. Не только "мангалов", но и оборудования для радиоэлектронной борьбы. Нашим подразделениям с дронами-камикадзе не понадобится много времени, чтобы превратить их в кучу металлолома", - объясняет Владислав Селезнев.

Фото: Беларусь перебрасывает танки без защиты от FPV-дронов (t.me/modmilby)

Что касается угрозы контрпрорыва из Беларуси в Киевскую или Черниговскую области, то собеседники РБК-Украина соглашаются: ее нет.

"Ни концентрации белорусских сил, ни оккупационной российской армии в приграничных с Украиной районах не фиксируется. А значит считать, что это может произойти даже в среднесрочной перспективе, не стоит. Любое перемещение будет обязательно заметно и, соответственно, будут приниматься меры противодействия", - добавил Селезнев.

Если представить, что белорусская армия решится на прорыв, это станет для нее суицидальной миссией, убежден Александр Коваленко.

"Вся сухопутная армия Беларуси количественно немногим больше, чем российская группировка, которая была в Курской области. Поэтому в наступлении, если мы говорим о севере Украины, они понесут большие потери. С учетом тех линий обороны, которые подготовлены после 2022 года. Это суицидальная миссия, не думаю, что есть угроза этого", - считает эксперт.

Месть за Курский прорыв? Готовит ли РФ массированный удар по Киеву

Поскольку за последние дни украинские войска имеют значительное продвижение в Курской области, вероятно, Россия может отомстить за собственный провал массированной воздушной атакой, пишет The Times.

Издание со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Минобороны Украины отмечает, что агрессивный ответ может заключаться в ударе по важным целям в Киеве. Например, по Верховной Раде и другим правительственным зданиям.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное. Чтобы показать всему миру, что она всесильна и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", - сказал источник.

На выходных россияне уже провели пробную атаку шестью ракетами. Четыре летели на Киев, две - на Полтаву. В результате в Броварском районе погибли мужчина и четырехлетний ребенок. Как установили эксперты, их убила северокорейская баллистическая ракета KN-23.

По мнению источника The Times, атака в качестве мести за провал в Курской области будет гораздо более масштабной. "Это могут быть сотни с использованием сложного вооружения, крылатых, баллистических ракет и "шахедов". Это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но верю, что мы сможем их остановить", - отметил он.

Россияне в любом случае будут в августе бить по Украине, говорит Коваленко.

"Есть большой риск удара на День Независимости, они к этому заранее готовятся. Но будет ли это апокалиптический удар? Нет. У них уже нет потенциала запускать по 150-200 ракет. Все, что они могут сделать, мы уже видели. Вполне возможно, могут ударить по правительственному кварталу. Но опять же в Киеве довольно неплохая ПВО, и реализовать атаку будет очень тяжело", - объяснил он.

В то же время Селезнев сомневается, что Россия будет мстить на эмоциях. Так как враг прагматично оценивает свои силы и возможности украинской системы ПВО.

"Риски ракетных и дроновых атак существуют, мы всегда должны быть начеку. Будет ли массированная атака на Киев 23 или 24 августа? Враг будет бить, не привязываясь к датам, а только тогда и таким образом, когда будет иметь для этого ресурсы", - рассказал он РБК-Украина.

Ресурсы все еще остаются ключевым фактором, напоминает эксперт. И если будет паритет или преимущество Украины в средствах отражения воздушной атаки, то у врага никаких шансов.

"Киев наиболее надежно прикрыт от дронов и ракет. Думаю, все будет хорошо. Но исключать масштабную ракетную, дроновую или комбинированную атаку я бы не стал. Могут ли они атаковать Кабинет министров, Верховную Раду или Офис президента? Да. Будет ли атака эффективной? Зависит от наших возможностей", - добавил эксперт.

При подготовке текста использовались: информация из российских и украинских Telegram-каналов, Института изучения войны (ISW), мониторингового канала "Беларускі Гаюн", публикация The Times, заявления президента Владимира Зеленского, украинских и белорусских официальных лиц, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Александра Коваленко.