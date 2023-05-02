В Курской области с утра громко: россияне насчитали 10 "прилетов"

В российской Курской области сегодня утром заявили о так называемом "обстреле" поселка Теткино. Там насчитали 10 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram курского губернатора Романа Старовойта.

"Сегодня утром обстрелу подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано 10 прилетов", - написал Старовойт.

По его словам, пострадавших вроде бы нет, но есть повреждения.

Так, в 7 домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления.

В привычной манере россияне заявляют, что якобы "к обстрелу причастны ВСУ".

Фото: в Курской области утром россияне насчитали 10 "прилетов" (t.me/gubernator_46)

Напомним, что вчера в Ленинградской области РФ неизвестные подорвали опору линии электропередач (ЛЭП).

Добавим, ранее в Белгородской области заявляли об обстреле села Новая Таволжанка.

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