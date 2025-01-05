В Курской области произошло более 40 боев, 12 до сих пор продолжаются, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня ствольной артиллерии пострадали районы приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, такие как Порозок, Карповичи, Гати, Белая Береза, Дружба, Бачевск, Коренек, Тимофеевка, Стариково, Петрушевка и Покровка. Кроме того, враг нанес авиаудар тремя КАБами по Малой Рыбице и неуправляемыми авиаракетами по Гремячке.

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиаракетами в районе Охримовки.

Ситуация в Курской области и на других направлениях фронта

В настоящее время в Курской области произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские воины отбивают вражескую атаку вблизи Загрызово, одна атака уже отбита.

На Лиманском направлении за день захватническая армия, при поддержке штурмовой авиации, осуществила шесть штурмовых и наступательных действий у Надежды, Твердохлебово, Заречного, Новосергиевки и Першотравневого, пока еще продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении сегодня имел место один безрезультатный вражеский штурм.

Наши защитники отражают штурм противника на Краматорском направлении вблизи Часового Яра, две атаки уже удалось отбить.

Подразделения Сил обороны отбили три атаки вблизи Торецка, Щербиновки и Крымского на Торецком направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, 16 боестолкновений еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 18 атак вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного, продолжаются бои.

Шесть раз наши защитники отражали атаки врага на Времовском направлении вблизи населенных пунктов Янтарное, Новый Комар и в направлении Константинополя, две из них еще продолжаются. Авиация врага нанесла удары КАБами по Андреевке, Улаклам, Темировке и Константинополю.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях на это время суток враг активных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры.