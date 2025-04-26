В Курской области было 6 боев, еще один продолжается: Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00, 26 апреля, на фронте произошло 90 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении, также были бои в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Как проинформировали в Генштабе, российские захватчики наносят удары по районам Черниговской и Сумской областей. В частности, артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Гремяч, Янжуловка, Тимоновичи, Степок, Белая Береза, Братеница, Дмитровка, Кучеровка, Проходы, Мироновка, Поповка, Фотовиж, Новодмитровка. Под авиаударами РФ оказались районы населенных пунктов Миропольское, Проходы, Михайловка, Рясное и Новодмитровка.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБов оказались Новопавловка, Покровск, Котлино, Багатир и Алексеевка.

В Курской области сегодня произошло шесть боевых столкновений, один бой до сих пор продолжается. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив пять КАБ, совершил 148 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Чернещина, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении продолжаются два наступательных действия противника вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили семь вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек и Белой Горы, еще три атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Леонидовки и Торецка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив, еще две атаки до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили вражескую атаку, еще две - продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Степное. Авиаударам управляемыми авиабомбами подвергся населенный пункт Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.