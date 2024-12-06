В Курской области идут ожесточенные бои. В Генштабе назвали самые "горячие" направления

В военном командовании рассказали об оперативных данных по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 6 декабря.

Российские обстрелы

С начала суток российские оккупанты при обстрелах нанесли два ракетных (применили 2 ракеты) и семь авиационных ударов (в том числе - применили 13 КАБов /УАБов). Кроме того, враг нанес 512 ударов дронами-камикадзе, и совершил 3270 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что ВСУ направляют усилия "на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала".

На Харьковском направлении противник 5 раз штурмовал позиции ВСУ вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани. Российские оккупанты при этом получили отпор.

"Ориентировочные потери врага на направлении составили 87 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожена артсистема, четыре боевые бронированные машины, 17 БпЛА, три единицы автомобильной и единица специальной техники, также повреждены ББМ и четыре единицы автомобильной техники", - передали в Генштабе.

На Купянском направлении враг 9 раз враг атаковал укрепление ВСУ вблизи Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного. До сих пор длится 2 боя.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах н.п. Чернещина, Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Торское и Терны. Атаки противника были отбиты.

На Краматорском направлении оккупанты предприняли 3 неудачные попытки продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек, 2 боя до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении противник 8 раз штурмовал в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. В настоящее время продолжаются 2 вражеских атаки.

На Покровском направлении оккупанты совершили 44 штурмовых и наступательных действия. В Генштабе отметили, что наибольшая активность врага сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого. Еще продолжаются 3 боя.

"Потери противника за сегодня на направлении составили 107 военных убитыми и 172 ранеными, украинские защитники уничтожили БМП, пять автомобилей, два квадроцикла, антенну управления БпЛА и мотоцикл захватчиков", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении противник также интенсивно атакует подразделения ВСУ - здесь уже произошло 35 атак. Российские захватчики пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дачного и Дальнего. Сейчас ведутся бои в 11 локациях.

На Времивском направлении было 20 вражеских штурмов переднего края обороны ВСУ вблизи Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки. Еще продолжаются 6 боев.

На Ореховском направлении враг неудачно пытался продвинуться вперед в направлении Новоданиловки. Российские террористы нанесли авиационные удары КАБами по гражданской инфраструктуре Новопавловки и Запорожья.

На Приднепровском направлении были отбиты 3 атаки противника.

В Курской области продолжается операция Сил обороны Украины - там ведутся ожесточенные бои, и воины ВСУ наносят ощутимые потери российской захватнической армии, добавили в Генштабе.