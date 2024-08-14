В Курской области неделю идет операция СЗУ, а Латвия передаст Украине дроны: новости за 13 августа

В Курской области около тысячи квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. А Латвия подготовила к передаче Украине около полутысячи дронов.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 13 августа, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Силы ПВО ночью сбили 30 из 38 "Шахедов". Также РФ выпустила две баллистические ракеты "Искандер-М". Под ударом находились Черниговщина и Сумщина.

В Волчанске продолжаются интенсивные штурмовые действия, сосредоточенные на квартале многоэтажной застройки. Оккупанты активно обустраивают новые точки эвакуации для личного состава.

Британия отказала Украине в применении ракет Storm Shadow для ударов по Курской области, - СМИ

По данным The Telegraph, Британия отказала в использовании ракет, несмотря на усилия президента Владимира Зеленского снять ограничения на использование Storm Shadow, однако позиция Лондона остается неизменной.

"Никаких изменений не произошло", - сказал источник в правительстве.

Опасно не только для Украины: Кирби объяснил риски военного сотрудничества России и КНДР

"Совершенно очевидно, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией опасно для народа Украины, поскольку эти ракеты продолжают атаковать украинские города и энергетическую инфраструктуру, но это также опасно для Индо-Тихоокеанского региона и любое его развитие будет иметь последствия для безопасности стран в этом. регионе", - отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В Хмельницкой области опрокинулся автобус с детьми, есть погибшие

Авария произошла 12 августа в 07:45 на трассе Н-03 вблизи с. Вышнополье. Водитель автобуса перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из Житомирской области в Ивано-Франковскую область. Предварительно он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Всего в автобусе находились 23 человека, из которых 19 детей, двое сопровождающих группу взрослых и два водителя. Жертвой стала 12-летняя девочка и один взрослый. Окончательное количество травмированных устанавливается.

"Прорыв" в Курской области длится уже неделю: какую территорию не контролирует РФ

В Курской области площадь боевых действий продолжает расширяться. Почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины, аналитики отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона.

Подробно о том, куда удалось продвинуться ВСУ и где идут бои в Курской области – читайте в материале РБК-Украина.

Латвия подготовила к передаче Украине около полутысячи дронов

"Очередной пакет беспилотников готов! Около 500 беспилотников латвийского производства будут оказывать поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач", – написал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Лукашенко передает РФ военную технику из собственных действующих подразделений, - СМИ

Беларусь передает военную технику РФ, испытывающую нехватку ресурсов. Диктатор Александр Лукашенко дал указание отправить россиянам технику из составов действующих подразделений, поскольку у белорусской армии также истощен арсенал.

О таком решении самопровозглашенного президента Беларуси стало известно от источника в белорусском Министерстве обороны.

В Германии судят подозреваемых в убийстве двух украинских подростков-баскетболистов

В Германии начался процесс против подозреваемых в убийстве двух украинских баскетболистов. Нападение на юношей произошло в феврале из-за национальной неприязни на вокзале в Дюссельдорфе.

Отмечается, что главный подозреваемый Мерт В. (немецкий турок) и его трое приспешников (двое сирийцев, один немецкий грек) уже давно находились в поле зрения правоохранительных органов. К моменту совершения преступления они не достигли совершеннолетия, из-за чего суд проходил в закрытом режиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.