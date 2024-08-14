ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Курской области неделю идет операция СЗУ, а Латвия передаст Украине дроны: новости за 13 августа

Среда 14 августа 2024 06:30
UA EN RU
В Курской области неделю идет операция СЗУ, а Латвия передаст Украине дроны: новости за 13 августа Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Курской области около тысячи квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. А Латвия подготовила к передаче Украине около полутысячи дронов.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 13 августа, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Британия отказала Украине в применении ракет Storm Shadow для ударов по Курской области, - СМИ

По данным The Telegraph, Британия отказала в использовании ракет, несмотря на усилия президента Владимира Зеленского снять ограничения на использование Storm Shadow, однако позиция Лондона остается неизменной.

"Никаких изменений не произошло", - сказал источник в правительстве.

Опасно не только для Украины: Кирби объяснил риски военного сотрудничества России и КНДР

"Совершенно очевидно, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией опасно для народа Украины, поскольку эти ракеты продолжают атаковать украинские города и энергетическую инфраструктуру, но это также опасно для Индо-Тихоокеанского региона и любое его развитие будет иметь последствия для безопасности стран в этом. регионе", - отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В Хмельницкой области опрокинулся автобус с детьми, есть погибшие

Авария произошла 12 августа в 07:45 на трассе Н-03 вблизи с. Вышнополье. Водитель автобуса перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из Житомирской области в Ивано-Франковскую область. Предварительно он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Всего в автобусе находились 23 человека, из которых 19 детей, двое сопровождающих группу взрослых и два водителя. Жертвой стала 12-летняя девочка и один взрослый. Окончательное количество травмированных устанавливается.

"Прорыв" в Курской области длится уже неделю: какую территорию не контролирует РФ

В Курской области площадь боевых действий продолжает расширяться. Почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины, аналитики отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона.

Подробно о том, куда удалось продвинуться ВСУ и где идут бои в Курской области – читайте в материале РБК-Украина.

Латвия подготовила к передаче Украине около полутысячи дронов

"Очередной пакет беспилотников готов! Около 500 беспилотников латвийского производства будут оказывать поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач", – написал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Лукашенко передает РФ военную технику из собственных действующих подразделений, - СМИ

Беларусь передает военную технику РФ, испытывающую нехватку ресурсов. Диктатор Александр Лукашенко дал указание отправить россиянам технику из составов действующих подразделений, поскольку у белорусской армии также истощен арсенал.

О таком решении самопровозглашенного президента Беларуси стало известно от источника в белорусском Министерстве обороны.

В Германии судят подозреваемых в убийстве двух украинских подростков-баскетболистов

В Германии начался процесс против подозреваемых в убийстве двух украинских баскетболистов. Нападение на юношей произошло в феврале из-за национальной неприязни на вокзале в Дюссельдорфе.

Отмечается, что главный подозреваемый Мерт В. (немецкий турок) и его трое приспешников (двое сирийцев, один немецкий грек) уже давно находились в поле зрения правоохранительных органов. К моменту совершения преступления они не достигли совершеннолетия, из-за чего суд проходил в закрытом режиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Война в Украине Курская область Латвия
    NEWS
    История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России
    История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России
    DAILY
    Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
    Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия