В Курской области вспыхнул масштабный пожар на крыше многоэтажки (видео)

По данным российских СМИ, инцидент произошел в городе Курчатово, расположенном в 130 километрах от границы с Украиной.

Очевидцы сообщили, что пожар вспыхнул на крыше жилого дома на улице Ленинградской. На опубликованном в сети видео заметно, что над городом виднеются черные клубы дыма.

Пока причины пожара - неизвестны. Также нет информации, есть ли жертвы или пострадавшие.

Обновлено в 14:30

В сети сообщили, что пожар перекинулся на соседний пятиэтажный дом, хотя перед этим российское МЧС доложило, что огонь потушили.

Очевидцы заявляют, что на месте инцидента "взрываются баллоны". По предварительным данным, пострадали 13 человек.

Взрыв в Подмосковье

Следует отметить, что в России сегодня, 9 августа, неспокойно. В городе Сергиев Посад в 70 километрах от Москвы раздался взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.

Российские СМИ отмечают, что взорвалась пиротехника на одном из складов. Также сообщается о десятках пострадавших.

Однако следует отметить, что Загорский оптико-механический завод входит в структуры "Ростеха" и является одним из главных производителей приборов наблюдения для военных структур и промышленности, в частности, оптики для армии.

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