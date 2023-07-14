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В Курской области РФ возле отделения ФСБ раздался взрыв из-за самодельного дрона

Фото: под Курском в РФ произошел взрыв из-за самодельного БПЛА (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В городе Курчатов Курской области (РФ) прозвучал взрыв в ночь на 14 июля. Сообщается о падении обломков неопознанного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Mash.

После инцидента были зафиксированы фрагменты БПЛА на разных локациях. Так, утверждается, что обломки дрона попали в жилой дом, где были выбиты окна. Также уточняется, что фрагменты дрона попали на 2-й этаж здания на улице Энергетиков. Некоторые обломки стали разбирать местные жители.

Место происшествия оцепили правоохранители. Данных о пострадавших нет.

В сети было опубликовано видео взрыва и фото с этими самыми остатками БПЛА.

Как говорится в публикации, данный дрон был самодельный и на реактивной тяге. По словам жителей населенного пункта, он врезался в ель около дома.

На опубликованных кадрах показана, предварительно, тайваньская турбина Kingtech K-210G, которая стояла на БПЛА.

"Из-за ее звука местные могли принять беспилотник за ракету", - идет речь в сообщении.

Курчатов расположен в 4-х километрах от Курской АЭС.

Взрывы в РФ из-за дронов

Напомним, что ранее этой ночью сообщалось о взрыве в Воронеже в РФ якобы из-за БПЛА и работы противовоздушной обороны.

А несколько дней назад сообщалось, что в Москве прогремели несколько мощных взрывов, где якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

Перед этим в российском Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

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