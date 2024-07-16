RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Курской области пылает завод из-за атаки дронов

Фото: в Курской области РФ произошел пожар на заводе в результате удара БПЛА (t.me/gubernator_46)
Автор: Владимир Костырин

В российском поселке Коренево Курской области произошел пожар на заводе из-за атаки беспилотников в ночь на 16 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Алексея Смирнова и местные паблики.

Курские Telegram-каналы пишут о сильном взрыве в Коренево, а возгорание на заводе произошло якобы из-за сброса с беспилотника.

Также в сети отмечают, что пожар на предприятии низковольтной аппаратуры составляет площадь 400 "квадратов".

Отметим, что местный губернатор заявил о том, что в эту ночь "украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево".

"Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов", - говорится в публикации российского чиновника в Telegram.

 

Пожар на заводе в Коренево Курской области (фото: t.me/gubernator_46)

Атаки дронов в Курской области

Отметим, что перед этим вечером 15 июля он рассказывал, что утром в понедельник над регионом якобы были сбиты 3 беспилотника самолетного типа. А затем добавил, что стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы "в приграничных районах в течение дня ликвидированы и обезврежены 5 украинских дронов".

"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечены вблизи посёлка Коренево, сёл Гордеевка и Обуховка Кореневского района, посёлков Глушково и Тёткино, села Неониловка и хутора Отруба Глушковского района, села Николаево-Дарьино Суджанского района, села Козино Рыльского района, села Искра Хомутовского района," - рассказал Смирнов.

Губернатор добавил, что обошлось "без пострадавших".

Напомним, ранее, 14 июля, Курскую область якобы атаковали дроны, и в городе Суджа начался пожар на телевизионной башне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьПожарАтака дронов