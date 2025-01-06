В Курской области за сутки более 40 боев, часть из них до сих пор продолжаются, - Генштаб

Российские обстрелы

Противник 5 января нанес один ракетный удар двумя ракетами, 52 авиаудара (77 КАБ), использовал для поражения 930 дронов-камикадзе. Совершил более 4200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении две атаки врага отражают украинские воины неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться вперед неподалеку Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки противника уже отбиты.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз в районах Надежды, Твердохлебово, Заречного, Новосергиевки и Першотравневого. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения вблизи Часов Яра, Ступочек и Предтечино. В настоящее время продолжается бой.

На Торецком направлении продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Щербиновки, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Крымского.

Враг 50 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново. Тридцать одно наступательное действие противника остановлено Силами обороны, 19 атак продолжается до сих пор.

"По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 300 оккупантов, 130 из них - безвозвратно. Уничтожен один танк, четыре БМП, шесть единиц автомобильной техники оккупантов, одна артиллерийская система и 10 БпЛА. Также повреждены две артсистемы, автомобиль и вражеский танк", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. В настоящее время украинские воины отбили 22 атаки противника, продолжается еще три боестолкновения.

На Времовском направлении наши войска отражали 13 атак противника вблизи населенных пунктов Янтарное, Новый Комар, Новодаровка и в направлении Константинополя, подразделения Сил обороны отбили пять из них, до сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции один раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, на данный момент известно о 44 боестолкновениях, 35 из них уже завершены. Бои продолжаются.

На других направлениях особых изменений не произошло.

"Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", которые эффективно уничтожают врага, наносят ему ощутимые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.