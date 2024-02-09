Курсы в обменных пунктах: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на утро 9 февраля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 38,05 гривен, курс евро не изменился - 41,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,55 гривен, евро по 40,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,57-37,62 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 9 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5707 гривен за 1 доллар (-0,0230 грн). Курс евро составит 40,4129 гривен за 1 евро (-0,0906 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в январе 2024 года вырос на 1,9% до 38,56 гривен за доллар.

Средний курс вырос из-за значительного спроса в начале месяца.

При этом официальный курс НБУ за месяц снизился на 11 копеек - с 37,98 до 37,87 грн/доллар.