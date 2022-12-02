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Курсантов привлекут к обеспечению публичной безопасности. Кабмин согласовал предложение

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Пятница 02 декабря 2022 18:30
Курсантов привлекут к обеспечению публичной безопасности. Кабмин согласовал предложение Фото: курсантов привлекут к обеспечению публичной безопасности (nangu.edu.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Курсантов в Украине будут привлекать к мерам по обеспечению публичной безопасности во время военного положения. Предложение было согласовано Кабинетом министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Согласовано предложение Министерства внутренних дел о привлечении получателей образования высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления Министерства внутренних дел, которые имеют специальное звание полиции, к мероприятиям по обеспечению публичной безопасности и порядка во время действия военного положения", - пишет Мельничук.

Напомним, РБК-Украина писало также о том, что Кабмин продлил срок действия отсрочек от призыва во время мобилизации в Украине.

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