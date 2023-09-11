Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны

С начала широкомасштабной войны наш Генштаб системно отчитывается об уничтожении вражеской техники. Когда летом прошлого года у россиян на фронте начали замечать вооружение 50-60-х годов, это приближало веру в то, что вот-вот и им нечем будет воевать.

Параллельно в украинском информпространстве начала распространяться другая "правда". Мол, где-то за Уралом хранятся бездонные запасы из десятков тысяч танков и артиллерии. Эту версию подпитывали и сами россияне со своим "мы еще ничего всерьез не начинали" и рассказами о наращивании мощностей ВПК.

Реальный вооруженный потенциал агрессора окутан туманом войны. Однако с помощью цифр и фактов в этом тумане можно рассмотреть как обнадеживающие, так и не очень приятные для нас картины.

Бронетехника

По данным Международного института стратегических исследований, который составляет ежегодный бюллетень The Military Balance, россияне вступали в широкомасштабную войну, имея в строю около 3,3 тысяч танков. Проект Oryx зафиксировал, что с тех пор оккупанты потеряли уже 2 тысячи танков – это те, где есть фото или видеоподтверждение. Генштаб дает цифру в 4,5 тысячи.

В обоих этих случаях речь идет не только о Т-90М, Т-72Б3 и Т-80БВМ, но и о более старых моделях танков, которые россияне еще в прошлом году расконсервировали, восстанавливали и отправляли на фронт. Грубо говоря, россияне в месяц теряют от 110 до 250 танков.

Самый больший миф состоит в том, сколько еще танков у врага есть на складах хранения. Тот же Международный институт стратегических исследований указывал, что к началу февраля 2022 года Москва имела на хранении 10 тысяч танков, это без старых Т-55 и Т-62. В этом году МИСИ пишет, что у россиян в строю остается ориентировочно 2 тысячи танков. А на хранении может быть максимум 5 тысяч танков всех типов, включая Т-55 и Т-62. Еще больший вопрос в том – какое реальное количество из них может ехать и стрелять, а какое – уже металлолом. Правда, в Институте считают, что россияне могут хранить в резервах несколько сотен самых современных Т-90М на случай противостояния с НАТО.

"Почему данные о хранящихся на складах танках могут быть не совсем показательны? Потому что у россиян далеко не все танки стояли в герметичном помещении, в ангарах, с надлежащим обслуживанием. По российским нормативам, чтобы собрать один полностью рабочий танк, надо скрутить запчасти из трех. То есть эта цифра, которая учитывалась на начало этого года – 5 тысяч танков на складах – может означать, что россияне могут собрать 1,5-2 тысячи рабочих танков вдобавок к тому, что у них есть сейчас", – объясняет эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

Подбитый российский Т-55 (фото: телеграмм-канал NMFTE)

По его словам, отдельные факты свидетельствуют о том, что агрессор уже начинает ощущать нехватку исправной танковой техники именно для активных наступательных действий. В частности, на Купянском направлении, где активизировался враг, он не решился пустить в наступление танковые подразделения, хотя такие там есть. В бой идет преимущественно пехота, которая, очевидно, по логике кремлевского руководства, менее ценный ресурс. Танки используются только для поддержки боевых действий, а также в качестве бронированной артиллерии.

В конце концов, у россиян есть определенный потенциал по производству новых машин и восстановлению подержанных. Издание The Economist ранее писало, что в 2022 году Москва восстанавливала около 45 танков "расконсервированных" в месяц, а в этом году планировала выйти на цифру в 110 единиц. Но, похоже, этого показателя противник так и не смог добиться.

Киричевский говорит, что россияне в сумме могут получать ежемесячно до 70 танков всех сортов. В это число входит, во-первых, 10-15 единиц – это новые Т-90М "Прорыв", производимые на главном танковом заводе РФ "Уралвагонзавод", на котором 12 тысяч работников, в том числе законтрактованные "зеки". Во-вторых, ремонт и модернизация старых Т-72Б и Т-80БВ со складов в количестве до 50 единиц в месяц. В-третьих, восстановление Т-55 и Т-62 на 103-м бронетанковом ремонтном заводе на Забайкалье – это до 10 машин в месяц.

Фактически россияне пополняют свою танковую технику в несколько раз медленнее, чем ее уничтожает ВСУ, отметил Киричевский. И это значит, что такой ресурс у врага исчерпывающий. С бронемашинами, которые противник непосредственно использует во время боевых действий и штурмов, ситуация тоже выглядит двояко. Оккупанты могут иметь на вооружении около 3 тысяч таких машин. Если брать БМП-1, БМП-2 и МТ-ЛБ, то "на бумаге" их может числиться еще более 10 тысяч единиц на хранении, говорит эксперт Defense Express. Но, опять же, главный вопрос в их ремонтопригодности. Учитывая, что россияне предпочитают расконсервировать и бросать на поле боя в большинстве своем более старые МТ-ЛБ, а не БМП-1 и БМП-2, то, похоже, с восстановлением этих машин есть проблемы.

"То есть сказать, что у них безграничные возможности в плане бронемашин, тоже нельзя. Собственно, поэтому и россияне во время попыток любых наступательных операций сейчас или во время контратак на юге или у Бахмута все-таки полагаются на ту пехоту, которую принято называть "пушечным мясом". Условно говоря, еще на пару лет войны с такими потерями и в таком экономном темпе бронетехники им хватит, но дальше они рискуют совсем выйти в ноль", – отметил Киричевский.

Артиллерия, дроны и авиация

Россияне как во время наступления, так и во время обороны полагаются на массированный огонь артиллерии – иначе они воевать просто не умеют. К началу вторжения, по подсчетам МИСИ, агрессор имел на вооружении примерно 4,9 тысячи единиц ствольной и реактивной артиллерии – РСЗО, гаубиц и тяжелых минометов. Если опираться на данные Генштаба, то с тех пор враг уже потерял 5,8 тысяч артсистем и почти 800 реактивных систем залпового огня. Особенно интенсивно – по 400-500 единиц – наши воины "минусовали" в течение последних трех месяцев в рамках наступательной операции на юге.

Чтобы компенсировать потери, оккупанты были вынуждены еще с первой половины прошлого года доставать артиллерию с консервации. МИСИ отмечает, что к началу этого года Москва должна была иметь на складах 17 тысяч артсистем разных типов, неизвестно в каком состоянии. Понятно, что какая-то часть из них нерабочая, изношенная и нуждается в замене стволов. Среди них есть даже оружие 1937-1938 годов – то есть совсем музейные экземпляры.

"Вопрос в том – сколько из них боеспособных и могут стрелять. Довольно показательно, что уже к концу прошлого года враг был вынужден расконсервировать не более новые артсистемы типа гаубиц Д-30 или Мста-Б 80-х годов, а гаубицы Д-1 времен Второй мировой войны. Интересно, что эти пушки оказались почти во всех родах российских войск – и в этих 1-м и 2-м армейских корпусах, и у кадровых военных РФ, и у "вагнеровцев", – обратил внимание Киричевский.

По его словам, самая большая угроза для наших войск – это советские самоходные пушки 2С7 "Пион" (или 2С7М "Малка" с калибром 203 мм), а также 2С4 "Тюльпан". И как раз на них враг сейчас делает ставку. На первые – из-за их дальности, на вторые – из-за их разрушительной силы. Враг может иметь на складах по пару сотен этих артсистем.

"Пион" на вооружении украинских военных (фото: GettyImages)

Фактически с артиллерией у врага ситуация действительно выглядит неоднозначно. С одной стороны, украинские войска во время контрбатарейной борьбы успешно выкосили значительную часть ствольной артиллерии противника. Однако им удается заменять ее РСЗО. То есть у них есть как уязвимые места, так и проблемные для нас.

Более слабое звено – это боеприпасы. Согласно цифрам от российских аналитиков, говорит Киричевский, в 2022 году россияне смогли изготовить 12 миллионов боеприпасов всех типов – не только классические снаряды к артиллерии, но и снаряды к пушкам на БМП и так далее. В этом году они могут выйти на показатель в 7 миллионов или больше, добавил эксперт.

В период пиковых боев летом прошлого года, когда оккупанты наступали и вели шквальный огонь на Востоке, они выстреливали по 40-80 тысяч снарядов в сутки. Сейчас эта цифра значительно сократилась в среднем до 15 тысяч, что может указывать на определенный дефицит боеприпасов. В конце концов, если бы Москва была способна самостоятельно покрывать потребности в боеприпасах, то не обращалась за ними к Ирану и Северной Корее.

При нынешних темпах собственного производства противник действительно не может себе позволить выстреливать более 15 тысяч боеприпасов в сутки. Но в то же время, как отмечает Киричевский, меньшие объемы производства агрессор пытается компенсировать улучшением точности стрельбы и наращиванием производства ZALA Lancet.

Эти ударные БПЛА постепенно становятся для оккупантов альтернативой артиллерии, сильно донимая украинские войска. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов говорил, что с начала широкомасштабного вторжения к середине лета этого года враг смог произвести 900 "Ланцетов". И почти все – 850 единиц – уже были использованы на поле боя. То есть как таковых запасов этих дронов у агрессора нет, однако они без особого труда могут собирать новые.

"Туда ставят советский кумулятивный заряд КЗ-6 – это достаточно мощная боевая часть. Плюс туда идет электромотор вроде тех, которые ставят в миниатюрные самодельные самолеты на пультах. На рынке Чехии и Польши они стоят по 300 евро. Парадокс, что "Ланцет" имеет стартовую массу 12 кг, а они как-то нацепили на него эти электромоторы за 300 евро, рассчитанные на летательные аппараты в 5 кг", – объясняет эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express.

Другой интересный факт – у "Ланцетов" тоже нет собственной камеры для наводки. Для этого ему нужен отдельный беспилотник SuperCam. Благодаря такому упрощению и примитивизации этих ударных БПЛА у россиян, к сожалению, есть потенциал для масштабирования их производства.

Ранее РБК-Украина уже рассказывало, что Россия начала собирать еще один тип ударного дрона – иранские "шахеды". Его сборка, вероятно, началась с лета, до этого агрессор применял партии, закупленные у Тегерана. Предварительные данные ГУР свидетельствуют о том, что Кремль запланировал до конца года изготовить 1300 единиц этих БПЛА, получивших на российский лад название "Герань-2". В целом Москва сейчас работает над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов, несмотря на санкции.

"Ланцет" (фото: mil.in.ua)

То же касается ракет и авиации. По информации из открытых источников, за 2022 год ВВС РФ получили 20 боевых самолетов. В этом году войскам уже было поставлено не менее 10 новых самолетов типа Су-35 и Су-34. В планах Москвы – до конца декабря изготовить и восстановить суммарно 40 военных самолетов всех типов. Эта цифра кажется небольшой на фоне данных Генштаба о том, какое количество авиации враг уже потерял от начала войны – почти 630 самолетов (среди которых несколько единиц стратавиации) и вертолетов. Однако эта цифра очень показательно описывает, насколько "эффективно" работают западные санкции.

"Мобики"

Люди – ключевой неисчерпаемый ресурс Путина в войне. Сейчас, по оценкам ГУР, в Украине сражается более 420 тысяч личного состава врага. По последним оценкам Генштаба, на войне погибло ориентировочно 268 тысяч окупантов. Вероятно, еще большее количество получили ранения и были выведены с фронта.

Недавно The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц привел несколько меньшие цифры. По их информации, российские потери приближаются к 300 тысячам, это, в частности, ориентировочно 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых.

По данным Bloomberg, только за прошлый год во время скрытых и официальной мобилизаций Кремлю удалось призвать в войска по меньшей мере 400 тысяч человек, из них 300 тысяч – после объявленной прошлой осенью официальной волны мобилизации. Сейчас в информпространстве обсуждают, решится ли Путин снова пойти на такой непопулярный шаг.

Представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорит, что Кремль продолжает скрытую мобилизацию. По оценке разведки, в этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений.

"Объявят ли они вновь открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Пожалуй, что нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже", – считает Скибицкий.

Однако он добавил, что все необходимые организационные меры для этого Кремль уже провел. В России приняли необходимое им законодательство, ввели электронный учет, заставили всех ходить в военкоматы, когда их вызывают, а также усилили ответственность за уклонение от призыва. Кроме того, по словам Скибицкого, Москва уже даже рассчитала, какую численность людей и из каких регионов следует призывать. Сейчас они мобилизуют людей из всех регионов, особенно из депрессивных – где люди идут воевать, чтобы заработать, объясняют в ГУР.

"Сейчас у Путина нет необходимости проводить открытую мобилизацию и объявлять: "мы призываем еще 500 тысяч человек". В России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников и призывают 240 тысяч срочников. А дальше тех, кого мобилизуют, кого призывают на действующую военную службу, агитируют переходить на контракт в профессиональную армию (ведь у них срочники тоже не участвуют в боевых действиях)", – объяснил Скибицкий.

По его словам, заключать контракт убеждают разными способами. В частности манипулируя, что контрактники получают большую зарплату, что их направляют на менее горячие участки, чем мобилизованных. И так этот процесс постепенно двигается.

По оценке МИСИ, мобилизационный ресурс (оперативный резерв) России составляет около 1,5-2 миллиона человек. Сейчас в России повысили призывной возраст, это увеличит количество срочников, которые после службы будут числиться на оперативном резерве. Так что человеческий ресурс у Путина действительно почти неисчерпаем. Единственным сдерживающим фактором может стать то, что российская госказная и мобилизационная инфраструктура одномоментно не справится с таким потоком военных, которых нужно где-то разместить, накормить, оснастить и обеспечить хотя бы минимальную подготовку.

Дисбаланс сил

Россия действительно понесла существенные потери в своем самом современном оружии. Ей не хватает ресурсов для строительства оборонных предприятий, закупок оборудования и найма квалифицированного персонала. Однако Москва действительно унаследовала от Союза огромные запасы оружия. Именно эти горы старой техники, а не инновационные решения или открытие новых заводов, позволяют Кремлю продолжать войну.

Новое-отремонтированное вооружение, часто собранное "кустарным" способом, не гарантирует точность и качество, которое обеспечивает западное оружие от украинских партнеров. Опять же, информация о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов заключить с Путиным соглашение о поставке оружия, которое на прошлой неделе обнародовало Financial Times – тоже не оттого, что у России все в порядке.

Путин и Ким Чен Ын могут встретиться в сентябре (фото: GettyImages)

КНДР действительно может значительно усилить военные способности России. Собеседник РБК-Украина в спецслужбах утверждает, что подтверждений этой информации пока нет. Он уточнил, что вряд ли Пхеньян пойдет на такое соглашение без одобрения Пекина. Больше может проясниться, если Ким Чен Ын поедет на встречу с Путиным во Владивосток. Такой визит, по данным NYT, может состояться в сентябре.

"Имеют ли россияне определенный потенциал для наращивания собственного производства, то есть реплик советского оружия, более совершенного, более точного? Есть, но они не могут изготовить оружие в таком количестве, которое необходимо для того, чтобы вести масштабные наступательные действия. Для того чтобы вести бои такого характера, которые они ведут в течение последнего года, у них есть оружие. И они уже приняли для себя концепцию войны на истощение, чтобы выиграть время, за которое что-нибудь может поменяться в мире", – считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский .

Путин не скрывает, что ведет игру на истощение. Однако в эту игру можно играть вдвоем. Да, имеющегося вооружения Москве еще вполне хватит на два года с нынешней динамикой боевых действий. Однако Украина может противопоставить России в этой войне более высокоточное и эффективное оружие при условии, что союзники продолжат помощь. Экономический потенциал РФ несопоставим ни с ЕС, ни с США.

Информация о том, что может производить Украина, в большинстве своем скрыта. Однако, судя по открытым источникам, все, что можно восстановить, все, что работает по принципу "ездит и стреляет", наш ВПК тоже, очевидно, поставляет, считает Киричевский.

"Интересная деталь. Зимой этого года Украина и Чехия в рамках меморандума договорились, что именно в Чехии будут восстанавливать наши танки Т-64 с консервации. Нюанс в том, что этот танк производился только в Украине. И когда российские военкоры жалуются, что у нас Т-64 не закончатся никогда – они имеют для этого полные основания", – уточнил эксперт.

Более того, война на истощение может стать для Москвы еще большим испытанием, если будут ужесточены санкции, или по крайней мере установлен надлежащий контроль за уже существующими ограничениями. Потому что пока они только увеличивают для России расходы на закупку необходимых комплектующих окольными путями, но отнюдь не исключают такую опцию. Поэтому ставка на затяжную войну, которую делает Кремль, совсем не обязательно сработает – баланс сил в конечном счете может склониться не в его пользу.