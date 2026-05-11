Курс валют 11 мая: как изменились "ценники" на доллар и евро после выходных

Главное:

Рост в обменниках: Доллар прибавил 7 коп. (43,85 грн), евро - 11 коп. (51,81 грн).

Доллар прибавил 7 коп. (43,85 грн), евро - 11 коп. (51,81 грн). ПриватБанк: Поднял наличный евро сразу на 20 коп. - до 52,05 грн. Доллар в кассах также подорожал до 44,10 грн.

Поднял наличный евро сразу на 20 коп. - до 52,05 грн. Доллар в кассах также подорожал до 44,10 грн. Ощадбанк: Держит стабильный курс доллара в приложении (44,00 грн), но немного поднял цену на евро - до 51,90 грн.

Держит стабильный курс доллара в приложении (44,00 грн), но немного поднял цену на евро - до 51,90 грн. "Пумб": Увеличил стоимость валюты в кассах: доллар по 44,30 грн, евро по 52,20 грн.

Увеличил стоимость валюты в кассах: доллар по 44,30 грн, евро по 52,20 грн. Monobank: Минимально откорректировал цены - доллар по 44,04 грн, евро по 52,07 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 11 мая средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, составляет 43,85 (+7 коп) гривны при покупке и 43,75 (+5 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,81 (+11 коп) гривну при покупке и 51,60 (+10 коп) гривну - при сдаче валюты.

Фото: курс валют на 11 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках сегодня составляет 43,95 (-10 коп) гривны, а сдать валюту можно по 43,50 (-7 коп) гривны.

Евро в банках держится на уровне 51,97 (+12 коп) гривен при покупке и 51,30 (+2 коп) гривен - для сдачи валюты.

ПриватБанк сегодня продает доллары по 44,10 (+5 коп) гривны в кассах и по 44,05 (без изменений) гривны - карточкой. Евро в отделениях можно купить по 52,05 (+20 коп) гривны, а карточкой - 52,08 (без изменений) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44 (без изменений) гривны, а для карточек - 44,20 (без изменений) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,90 (+5 коп) гривны, а карточкой - 52,10 (+5 коп) гривны.

"Пумб" продает доллары в кассах по 44,30 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс - 44,10 (+10 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52,20 (+15 коп) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,04 (+1 коп) гривны, а евро - по 52,07 (+2 коп) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Лучшая цена в обменниках (43,85 грн). В банках выгодно покупать через мобильный Ощадбанк (44,00 грн) или карточкой в ПриватБанке (44,05 грн).

Купить евро: Дешевле всего в обменниках (51,81 грн). В банках цены стартуют от 51,90 грн (Ощадбанк).