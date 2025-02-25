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Курс польского злотого к гривне вырос до максимума с октября прошлого года

Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал до максимума с октября прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,5741 гривен за 1 злотый (+0,0487 грн).

Выше курс был только 3 октября 2024 года - 10,6443 гривен.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,50 гривен и продают по 10,60 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 26 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7358 гривен за 1 доллар (+0,0343 грн).

Официальный курс евро составит 43,7892 гривен за 1 евро (+0,1444 грн).

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