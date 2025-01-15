Курс польского злотого к гривне продолжает расти

Официальный курс на 16 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,2129 гривен за 1 злотый (+0,0637 грн).

bank.gov.ua

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании кросс-курса пары злотый-доллар на польском рынке.

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,37 гривен. Курс продажи упал на 2 копейки.

Напомним, НБУ снизил курс доллара к гривне. Доллар уже несколько дней колеблется у исторического максимума.

Официальный курс на 16 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2659 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).

Курс евро составит 43,5297 гривен за 1 евро (+0,2079 грн).