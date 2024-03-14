Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США

Во время подготовки публикации использовались публикации Financial Times, Business Insider, Государственного департамента США, а также комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Ирины Боровец, спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха и посла Украины в Китае Павла Рябикина.

После начала полномасштабного российского вторжения Киев заметно активизировался на дипломатическом фронте, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран и донести миру, что на самом деле происходит в Украине. В частности, это касалось и Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, или так называемого Глобального Юга. Но учитывая исторически сильные позиции России в этих регионах и ее сравнительно большие ресурсы, эта задача – априори на долгую перспективу.

Латинская Америка

Недавно президент Аргентины Хавьер Милей заявил о планах провести саммит стран Латинской Америки по поддержке Украины, а также посетить Киев в этом году. Аргентина с начала российского вторжения в Украину занимала преимущественно нейтральную (хотя и на грани пророссийской, если вспомнить намерения вступить в БРИКС) позицию касательно войны, но с приходом к власти Милея внешняя политика страны резко изменилась.

Еще во время президентской гонки Милей отмечался заявлениями в поддержку Украины, а после победы на выборах пригласил на свою инаугурацию украинского президента Владимира Зеленского. Новый аргентинский президент сразу же после вступления в должность прекратил сближение с РФ и официально поддержал Украину. Даже, как писали СМИ, передал Украине два вертолета, которые в 2011 году были приобретены в России.

Анонсированный саммит Украины с Латинской Америкой – это достижение украинского и аргентинского президентов, рассказала в разговоре с РБК-Украина заместитель министра иностранных дел Ирина Боровец. Идея такого саммита зародилась в ходе визита Зеленского на инаугурацию Милея.

"Они провели встречу. Родилась эта идея, а Аргентина предложила быть хозяйкой этого саммита. Сейчас мы прорабатываем с аргентинской стороной это", – отметила она.

Аргентина хочет провести саммит Латинской Америки с Украиной (фото: president.gov.ua)

По словам Боровец, для Киева этот саммит – не просто шанс собрать лидеров стран Латинской Америки за одним столом, чтобы рассказать о российской агрессии и украинской формуле мира, но и возможность объяснить странам региона пользу от сотрудничества с Украиной.

"Это один из фокусов саммита. Этот саммит не только об Украине. Этот саммит о том, что Украина может сделать для региона. А этот регион огромный – это 33 страны. Это три "тигра", как Мексика, Бразилия и Аргентина, которые являются членами G20", – объяснила заместитель министра.

Украина после полномасштабного вторжения активно работала над развитием отношений с Латинской Америкой, чтобы повернуть страны региона на свою сторону и максимально изолировать Россию на международной арене. В январе этого года в Украине заработала Латиноамериканская стратегия и, по словам Боровец, этот регион будет в фокусе украинской дипломатии.

"Если говорить о Латинской Америке, то в этом году она в фокусе внимания, как в прошлом году была Африка. В Африке уже некоторые процессы запустились, а Латинская Америка – один из приоритетов, где должен произойти прорыв в этом году", – сказала она. .

В частности, в нынешних планах Украины – расширение дипломатического присутствия в регионе. На сегодняшний день в Латинской Америке работает всего шесть посольств, которые покрывают сразу по несколько стран региона, но количество дипломатических представительств будет увеличиваться. По словам Боровец, новые посольства появятся в нескольких странах, которые занимают первые места по ВВП в регионе или имеют штаб-квартиры международных организаций.

В общем, Латинская Америка преимущественно на стороне Украины в контексте войны с РФ. Страны региона поддерживают украинские резолюции в ООН (а те, которых принято считать пророссийскими, удерживаются, а не голосуют против), участвуют в инициативах Украины, например, в заседаниях "Рамштайна" или встречах по формуле мира. А исторический ордер Международного суда ООН на арест российского диктатора Владимира Путина подписывал костариканский судья Серхио Херардо Угальде Годинес.

Подавляющее большинство стран Латинской Америки, по словам Боровец, понимают, что такое украинская формула мира и ищут себя в ней. Их интересуют пункты по продовольственной и ядерной безопасности, а Аргентина готова активно участвовать в освобождении гражданских заложников и возвращении незаконно депортированных детей.

Аргентина готова участвовать в формуле мира (фото: Getty Images)

"У каждой страны есть свое видение своего привлечения к процессу, который приведет к победе и миру в Украине. Иногда, конечно, раздаются от некоторых стран вопросы "когда начнутся переговоры с Россией". Но на это у нас есть всегда объяснение, что единственный путь к миру – это украинская формула. Конечно, у них могут быть свои взгляды, но нам пока никто не предлагал отступиться от своих принципов", – отметила дипломат.

Но, как отметила Боровец в разговоре с РБК-Украина, Украине понадобятся десятилетия, чтобы стать настоящим другом Латинской Америки, поскольку географическая удаленность и системное неприсутствие в регионе позволили России распространить там свое влияние. Сегодня же ведется ежедневная кропотливая работа, чтобы Украина не сходила с повестки дня в латиноамериканских странах, но это - игра в долгую.

Африка

В прошлом году у Украины было много активности по вектору Глобального Юга. Прежде всего – с Африкой.

Еще в 2022 году была утверждена Африканская стратегия, разработка которой началась еще до войны. Через год после этого глава МИД Дмитрий Кулеба совершил два африканских турне, президент Владимир Зеленский провел десятки разговоров с лидерами стран Африки, а Киев посетила целая африканская делегация.

Как рассказал специальный представитель по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, после начала большой войны первоочередной задачей украинской дипломатии была мобилизация поддержки всего мира, включая Африку, которая тогда еще не осознавала ужасные последствия от российской агрессии для стран региона.

"Мало кто в Африке осознавал свою зависимость от поставок украинского зерна или украинских удобрений. Мало кто понимал, что экономики ряда стран этого континента, прежде всего Северной и Восточной Африки, имели систему деловых контактов с Украиной, которая в результате войны обрушилась. Что уже говорить о том, сколько пострадало студентов, которые учились в Украине и стали жертвами этой агрессии", – объяснил он.

Украина в прошлом году активно развивала связи с Африкой (фото: president.gov.ua)

Получить поддержку африканского сообщества, по словам Субха, Украине помогло то, что страны Африки также имеют опыт борьбы за свою независимость. Это заложено в основу украинско-африканских отношений и принесло свой результат. В прошлом году резолюцию, содержащую украинскую формулу мира, поддержали 30 стран Африки.

"То есть мы говорим о том, что мы имеем с Африканскими странами общее понимание международного права и устава ООН. Страны Африки не признают оккупации украинских территорий, у нас нет прецедентов, когда Африка шла вопреки международному праву", - добавил дипломат.

Однако, как признает Субх, среди многих стран Африки распространена так называемая "нейтральность" по отношению к российской агрессии против Украины. В прошлом году президент Южной Африки Сирил Рамафоса приехал в Украину вместе с главой Африканского союза и лидерами ряда стран региона, чтобы презентовать свой так называемый "мирный план" из десяти пунктов.

Африканский план предлагал начать переговоры между Украиной и РФ, а также совместную деэскалацию. Однако план также предусматривал гуманитарную помощь пострадавшим от войны, восстановление Украины, а также обеспечение движения судов с зерном в Черном море. Вопрос зерна был очень важен для Африки, поскольку последствия тогдашней российской блокады судоходства африканские страны ощутили на себе, оказавшись под угрозой голода.

Визит в Украину изменил африканские взгляды на войну, отметил в разговоре с РБК-Украина Субх, поскольку лидеры стран Африки увидели нанесенные россиянами разрушения под Киевом, а также ознакомились с украинской формулой мира, которая содержала "все то хорошее и рациональное", что предлагали и они.

"Многое из того, что говорил Рамафоса, синхронизируется с нашей формулой мира. Они услышали, и потом в России на встрече с Путиным начали использовать термин "война", чего не было раньше. Одним из последствий визита стало четкое отрицание подходов РФ к обеспечение продовольственной безопасности Африки. Тогда они сказали, что Россия должна восстановить свободное и беспрепятственное движение товаров сельхозназначения", – сказал спецпредставитель.

Сегодня же Украина и страны Африки регулярно обсуждают формулу мира, а многие из них принимают непосредственное участие во встречах и совещаниях, которые проводит Офис президента в рамках подготовки к Глобальному саммиту мира.

Визит в Украину помог странам Африки изменить видение войны (фото: president.gov.ua)

Однако влияние России в Африке, которое наращивалось десятилетиями, пока Украина не обращала внимания на этот континент, никуда не делось. После смерти Евгения Пригожина, чьи "вагнеровцы" очень активно действовали во многих африканских странах, Москва планирует и дальше наращивать свое влияние в регионе. В частности, по информации РБК-Украина, речь идет о полутора десятках стран, преимущественно бывших французских колоний, причем речь идет как о военном присутствии россиян, так и их интересе к добыче полезных ископаемых, в частности урана.

Недавно в Госдепе США публично рассказали о существовании целого российского центра по распространению пропаганды среди африканских стран. Российская пропаганда – большой вызов для Украины, признает Субх, поскольку у РФ есть большие финансовые, технические и кадровые ресурсы, чтобы продвигать свои нарративы и фейки об агрессии против Украины.

"В прошлом году мы организовывали два курса для африканских дипломатов и политиков, рассказывали им о природе агрессии РФ, о "Вагнере", об угрозах от сотрудничества с Россией. Безусловно, противодействие будет продолжаться. Благодаря помощи западных партнеров мы работаем над минимизацией последствий пропаганды. А там, где мы не успеваем, мы привлекаем наших партнеров, которые помогают нам", – рассказал дипломат.

Китай и Индия

Ключевой страной Глобального Юга как в вопросе экономики, так и политического влияния считается Китай. И не безосновательно, ведь Китай – первая экономика мира (если считать ВВП по паритету покупательной способности). С Китаем у Украины сложные отношения, особенно после начала войны.

Китай в вопросе войны (которую сам Пекин называет "украинским кризисом") занимает нейтралитет, но де-факто он касается исключительно Украины. Пекин, хоть и признает в своих официальных заявлениях суверенитет и территориальную целостность Украины, но защищает Москву, оправдывая вторжение якобы расширением НАТО и игнорированием интересов России.

Также Пекин продолжает поддерживать дружеские отношения с Москвой и развивать экономическое сотрудничество, что фактически помогает РФ смягчать последствия западных санкций. По данным Business Insider, товарооборот между Россией и КНР в 2023 году вырос на 26%. При этом китайский экспорт подскочил на 47%, а импорт из РФ вырос на 13%.

Китай, несмотря на свой "нейтралитет", активно сотрудничает с РФ (фото: Getty Images)

В то же время, Китай фактически избегает контактов с Украиной. За два года полномасштабной войны между Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином состоялся всего один телефонный разговор, инициированный Киевом. Кроме этого, между Украиной и Китаем было всего несколько контактов на уровне министров, а Киев дважды посещал спецпредставитель Пекина.

"К сожалению, наш нынешний уровень диалога с Китаем, который всегда был одним из важнейших наших партнеров, нельзя назвать динамичным, хотя и о полном прекращении контактов, конечно, речь не идет. Несколько недель назад министры иностранных дел двух государств имели возможность пообщаться и обсудить ряд важных вопросов на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Работаем и над последующими контактами", – сказал в комментарии РБК-Украина посол Украины в Китае Павел Рябикин.

Украина стремится к участию такого мощного регионального и мирового игрока как Китай в Глобальном саммите по поводу украинской формулы мира. Пекин фактически игнорирует украинскую инициативу, хотя участвовал в одной из встреч на уровне дипломатических советников и министров. Вместо этого у Китая есть свой "мирный план", который в прошлом году был презентован Си Цзиньпином. Тогда же Киев и Москву посетил китайский спецпредставитель Ли Хуэй, но желанную поддержку своей "мирной инициативы" Пекин не получил.

"Формат украинской формулы мира максимально открыт. Мы пригласили все страны, в том числе и Китай, присоединиться к ее имплементации и выбрать над какими пунктами работать. Мы заинтересованы в том, чтобы Пекин присоединился к работе над теми или иными пунктами формулы мира, ведь некоторые из них созвучны с позицией КНР, например, продовольственная и ядерная безопасность, гуманитарные вопросы. Это подтверждает наличие точек соприкосновения и возможностей для сотрудничества", – сказал изданию Рябикин.

На днях после визита в Москву Ли Хуэй снова приезжал в Киев на фоне призывов официального Пекина к переговорам между Украиной и Россией. Судя по сдержанному пресс-релизу китайского МИД, в котором говорилось только об откровенных и дружеских переговорах о китайско-украинских отношениях и "украинском кризисе", визит спецпредставителя снова результатов Пекину не принес.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй снова приезжал в Киев (фото: president.gov.ua)

Но, несмотря на разногласия, Украине нужно бороться за поддержку Китая и налаживать диалог с ним. Как пояснил Рябикин, результативность отношений между Киевом и Пекином может иметь важное значение в более широком контексте взаимодействия Украины с государствами Глобального Юга.

Еще одним мощным мировым представителем Глобального Юга является Индия. На первый взгляд отношения Украины с Индией ничем не отличаются от отношений с Китаем, поскольку Нью-Дели также тесно сотрудничает с Москвой. Однако, тесные отношения с РФ – это данность для очень многих стран азиатского региона, говорит Ирина Боровец. И как бы украинцам не хотелось, чтобы весь мир перестал дружить с Москвой, этого не произойдет.

"Это так не работает. Нужно иметь взрослую позицию и понять, как мы можем с этим работать, где те точки, на которые можно нажать, чтобы для нас была польза. Можно потребовать, чтобы Индия не покупала российскую нефть, но даст ли это результат?", – объяснила замглавы МИД.

Украине, по ее словам, нужно найти точки сотрудничества с Индией, которые дадут результат и приблизят победу и восстановление Украины. И сейчас, как добавила она, для этого открываются хорошие перспективы, ведь между Киевом и Нью-Дели возобновился политический диалог. В частности, на полях саммита G7 в Японии Зеленский встретился с премьером Индии Нарендрой Моди.

"Надо работать. Мы готовим визит министра Кулебы в Индию. Мы надеемся, что в ходе этого визита мы проведем очередное заседание межправительственной украинско-индийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая уже давно не заседала. Это даст толчок политическому диалогу и экономическому сотрудничеству" , – отметила Боровец.

Украина активизировала политический диалог с Индией (фото: president.gov.ua)

Планы на будущее

Прошедший год стал прорывом в отношениях с Африкой. В частности было запущено открытие 10 новых посольств в регионе. На сегодня девять из них, как рассказал Максим Субх, готовы взяться за работу в ближайшие месяцы. Украинские послы уже находятся в Гане и Руанде, а вскоре кадрами будут пополнены диппредставительства в Кот-д'Ивуаре, Мозамбике и Демократической Республике Конго.

"Для чего эти посольства нужны? Африка уделяет большое внимание присутствию партнеров у себя. Наличие наших дипломатов и послов там будет залогом восстановления связей и интеграции нашей экономики в Африку", – объяснил изданию дипломат.

В этом году, по его словам, Украина планирует продолжать политический диалог и контакты высокого уровня, а также работать над привлечением как можно большего количества африканских стран к Глобальному саммиту мира, прежде всего – на самом высоком уровне.

Кроме того, Киев продолжает работать над организацией встречи высокого уровня в формате Украина-Африка в одной из африканских столиц.

"Этот вопрос остается актуальным. Это если говорить стратегически. А если говорить о тактических планах, то мы планируем учредить совместные межправительственные комиссии с определенными африканскими странами, планируем продолжить диалог о подписании соглашений о совместной торговле, в частности с Марокко и Тунисом, также хотим либерализовать наши торговые связи с Египтом. И напоследок, сфера IT и образование", - добавил Субх.

На Глобальном саммите мира Украина хочет видеть и как можно больше стран Латинской Америки. Киев, по словам Боровец, хочет, чтобы латиноамериканские страны активно участвовали в работе над каждым пунктом украинской формулы мира.

Одним из приоритетов Киева в этом году будет и проведение уже анонсированного Аргентиной саммита Украины с Латинской Америкой и расширение дипломатического присутствия в регионе.

"Мы хотим присутствовать в региональных организациях, имеющих значение в этих регионах. Мы должны наращивать наш политический диалог, в частности, речь о визитах высоких и наивысших уровней", – добавила она, говоря о планах украинских дипломатов на 2024 год.

Продолжать работу Украина планирует и с Китаем. Как рассказал посол Рябикин, приоритетной задачей на этот год является поддержка политического диалога с Пекином и активизация практического сотрудничества. У Украины, по его словам, уже есть определенные договоренности с китайской стороной по поводу интенсификации взаимодействия между государствами.