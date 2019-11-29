Курс трохи знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 29 листопада 2019 року знизився на 1 копійку до 23,99 гривень за долар, курс купівлі до 23,96 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 26,38 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9600 - 23,9900 грн/долар, євро 26,3638 - 26,3890 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9600 23,9900 EUR/UAH 26,3638 26,3890 RUB/UAH 0,3729 0,3735

Нагадаємо, 28 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9800 - 24,0000 грн/долар, євро 26,3995 - 26,4144 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 29 листопада курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,06 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,52 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,88 (23,93 - 28 листопада), продажу - 24,16 (24,12 - 28 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,19 (26,24 - 28 листопада), продажу - 26,52 (26,59 - 28 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,49 - 28 листопада), продажу 3,80 (3,81 - 28 листопада) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 2397,2276 гривень за 100 доларів (-6,3299 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 27 листопада - 2398,2702 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.