Курс євро виріс після триденного падіння

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,07 гривень за євро. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 8 червня встановлено на такому рівні: 33,0781 гривень за євро (+0,0146 грн). При цьому курс євро на 7 червня становить 33,0635 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,16 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,14 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 червня встановлено на такому рівні: 27,1923 гривень за 1 долар (-0,0991 грн). При цьому курс долара на 7 червня становить 27,2914 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.