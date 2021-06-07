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Курс євро виріс після триденного падіння

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,07 гривень за євро. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 червня встановлено на такому рівні: 33,0781 гривень за євро (+0,0146 грн). При цьому курс євро на 7 червня становить 33,0635 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро виріс після триденного зниження.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,16 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,14 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 червня встановлено на такому рівні: 27,1923 гривень за 1 долар (-0,0991 грн). При цьому курс долара на 7 червня становить 27,2914 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.

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