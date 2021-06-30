Курс євро виріс після різкого падіння напередодні
Фото: курс євро виріс на 4 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,34 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 1 липня встановлено на такому рівні: 32,3018 гривень за євро (+0,0445 грн). При цьому курс євро на 30 Червня становить 32,3018 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс виріс після різкого падіння напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 32,41 гривень за євро.. Курс купівлі становить 32,38 гривень за євро.