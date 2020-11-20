Курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,62 гривень за євро. Це на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 листопада встановлено на такому рівні: 33,6266 гривень за євро (+0,1913 грн). При цьому курс євро на 20 листопада становить 33,4353 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 19 лютого 2018 року - 33,64 гривень за долар.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,61 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,60 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 28,3553 гривень за 1 долар (+0,0981 грн). При цьому курс долара на 20 листопада становить 28,2572 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після трьох днів зниження.