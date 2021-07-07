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Курс євро слідом за доларом перейшов до зростання

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2021 року підняв офіційний курс євро до позначки 32,29 гривень. Це на три копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 липня встановлений на такому рівні: 32,291 гривень за євро (+0,0287). При цьому курс євро на 7 липня становив 32,2623 гривень за євро.

Фото: курс валют на 7 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, вперше на цьому тижні курс євро перейшов до зростання.

Фото: динаміка курсу євро (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс євро у продажу знизився до позначки 32,30 гривень за євро. Та протягом дня падіння посилилося і торги закінчилися на рівні 32,23 гривень за євро у продажу.

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