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Курс євро впав після триденного зростання

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,34 гривень за євро. Це на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 липня встановлено на такому рівні: 32,3459 гривень за євро (-0,0597 грн). При цьому курс євро на 12 липня становить 32,4056 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав після триденного зростання.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,38 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,36 гривень за євро.

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