Курс євро продовжує знижуватися

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала до нового мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 10 копійок до 25,88 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2588,4068 гривень за 100 євро (-10,0866 грн).

При цьому курс євро на 20 грудня становить 2598,4934 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс впав до нового мінімуму з початку року. Попередній мінімум був зафіксований 20 грудня - 2598,4934 за 100 євро. А нижче курс був тільки 14 січня 2016 року - 2557,1144 гривень за 100 євро.

bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 25,99 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,64 (25,73 - 19 грудня), продажу - 25,99 (26,07 - 19 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 7 копійок до 25,84 гривень за євро. Курс купівлі становить 25,82 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,32 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2332,5284 гривень за 100 доларів (-4,8768 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 грудня - 2337,4052 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.