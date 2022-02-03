Курс євро впав нижче 32 гривень

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,91 гривень за євро. Це на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 4 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,9198 гривень за євро (-0,2221 грн). При цьому курс євро на 3 лютого становить 32,1419 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро впав після зростання протягом двох днів поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 32,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,16 гривень за євро.