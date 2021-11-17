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Курс євро знову впав нижче 30 гривень

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 29,99 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 листопада встановлено на такому рівні: 29,9974 гривень за євро (-0,0292 грн). При цьому курс євро на 17 листопада становить 30,0266 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро знову впав нижче 30 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 12 копійок до 29,92 гривень за євро.. Курс купівлі становить 29,90 гривень за євро.

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