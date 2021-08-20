Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 20 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,69 гривень за долар, курс в покупці до 26,67 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,17 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,1483 - 31,1717 грн/євро, російський рубль 0,3586-0,3592 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 19 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,1805 - 31,2039 грн/євро, російський рубль 0,3591 - 0,3594 грн/рубль.