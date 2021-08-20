Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Курс долара на міжбанку в продажу 20 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,69 гривень за долар, курс в покупці до 26,67 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,17 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,1483 - 31,1717 грн/євро, російський рубль 0,3586-0,3592 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 19 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,1805 - 31,2039 грн/євро, російський рубль 0,3591 - 0,3594 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 25 серпня встановлено на такому рівні: 26,6718 гривень за 1 долар (+0,0214 грн). При цьому курс долара на 20 серпня становить 26,6504 гривень за 1 долар.