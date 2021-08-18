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Курс євро впав до мінімуму за останній рік

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,23 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 серпня встановлено на такому рівні: 31,2379 гривень за євро (-0,1441 грн). При цьому курс євро на 18 серпня становить 31,382 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за рік. Нижче курс був тільки 19 липня 2020 року - 31,129 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 31,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,17 гривень за євро.

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