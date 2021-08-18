Міжбанк закрився падінням курсу долара
Курс долара на міжбанку у продажу 18 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 31,19 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6050 - 26,6250 грн/Долар, 31,1757 - 31,1991 грн/євро, російський рубль 0,3628-0,3632 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 31,2999 - 31,3233 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара впав до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 26,6455 гривень за 1 долар (-0,0297 грн). При цьому курс долара на 18 серпня становить 26,6752 гривень за 1 долар.