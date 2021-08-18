ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міжбанк закрився падінням курсу долара

Новость на русском →
Україна, Середа 18 серпня 2021 17:24
Міжбанк закрився падінням курсу долара Фото: курс долара знизився на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 18 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 31,19 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6050 - 26,6250 грн/Долар, 31,1757 - 31,1991 грн/євро, російський рубль 0,3628-0,3632 грн/рубль.

Міжбанк закрився падінням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 31,2999 - 31,3233 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 26,6455 гривень за 1 долар (-0,0297 грн). При цьому курс долара на 18 серпня становить 26,6752 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс рубля Курс євро
NEWS
У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео
У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні