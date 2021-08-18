Міжбанк закрився падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 18 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 31,19 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6050 - 26,6250 грн/Долар, 31,1757 - 31,1991 грн/євро, російський рубль 0,3628-0,3632 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 31,2999 - 31,3233 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.