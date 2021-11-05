Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,09 гривень за євро. Це на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 8 листопада встановлено на такому рівні: 30,0969 гривень за євро (-0,1879 грн). При цьому курс євро на 5 листопада становить 30,2848 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 29,9971 гривень.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 30,10 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,09 гривень за євро.