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Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,80 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 липня встановлено на такому рівні: 31,8087 гривень за євро (-0,0363 грн). При цьому курс євро на 26 липня становить 31,845 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,67 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,84 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 31,82 гривень за євро.

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