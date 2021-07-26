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Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень

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Понеділок 26 липня 2021 17:25
Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень Фото: курс долара на міжбанку знизився на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 26 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 26,97 гривень за долар, курс в покупці до 26,95 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,84 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9550 - 26,9750 грн/долар, євро 31,8257 - 31,8493 грн/євро, російський рубль 0,3649-0,3653 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень

Нагадаємо, 23 липня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,0400 - 27,0600 грн/долар, євро 31,8098 - 31,8333 грн/євро, російський рубль 0,3667 - 0,3671 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 липня встановлено на такому рівні: 26,9805 гривень за 1 долар (-0,0675 грн). При цьому курс долара на 26 липня становить: 27,048 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за місяць. Нижче курс був тільки 16 червня - 26,92 гривень за долар.

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