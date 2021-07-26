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Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

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Понеділок 26 липня 2021 17:51
Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року Фото: курс євро впав на 4 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,80 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 липня встановлено на такому рівні: 31,8087 гривень за євро (-0,0363 грн). При цьому курс євро на 26 липня становить 31,845 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,67 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,84 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 31,82 гривень за євро.

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