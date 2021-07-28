Курс євро впав до мінімуму за рік

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,70 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,67 гривень за євро.

Офіційний курс євро на 29 липня встановлено на такому рівні: 31,7021 гривень за євро (-0,0793 грн). При цьому курс євро на 28 липня становить 31,7814 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,74 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,72 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, в липні зниження курсу долара і євро до гривні продовжуватися. З високою ймовірністю Євро продовжити дешевшати по відношенню до долара, а значить, він знизиться до гривні сильніше американської валюти.