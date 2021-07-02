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Курс євро впав після дводенного зростання

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,41 гривень за євро. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 липня встановлено на такому рівні: 32,4107 гривень за євро (-0,1120 грн). При цьому курс євро на 2 липня становить 32,5227 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс знизився після дводенного зростання.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,46 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 32,44 гривень за євро.

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