Курс євро впав після дводенного зростання

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,41 гривень за євро. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 5 липня встановлено на такому рівні: 32,4107 гривень за євро (-0,1120 грн). При цьому курс євро на 2 липня становить 32,5227 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс знизився після дводенного зростання.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,46 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 32,44 гривень за євро.