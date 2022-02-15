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Курс євро впав до 32 гривень

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 17:53
Курс євро впав до 32 гривень Фото: курс євро впав на 30 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,02 гривень за євро. Це на 30 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,0283 гривень за євро (-0,2981 грн). При цьому курс євро на 15 лютого становить 32,3264 гривень за євро.

Курс євро впав до 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знизився після різкого зростання напередодні.

Курс євро впав до 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 31 копійку до 31,96 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,94 гривень за євро.

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