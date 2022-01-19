Курс євро знизився після двотижневого зростання

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,19 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 20 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,1943 гривень за євро (-0,1463 грн). При цьому курс євро на 19 січня становить 32,3406 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знизився після безперервного зростання з 5 січня.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,24 гривень за євро