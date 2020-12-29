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Курс євро знизився після досягнення трирічного максимуму

Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта дешевшає після максимуму з лютого 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,63 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 грудня встановлено на такому рівні: 34,6375 гривень за євро (-0,0083 грн). При цьому курс євро на 29 грудня становить 34,6458 гривень за євро.

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Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 34,60 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,60 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 грудня встановлено на такому рівні: 28,2605 гривень за 1 долар (-0,1063 грн). При цьому курс долара на 29 грудня становить: 28,3668 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні.

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